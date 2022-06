La maison Caméléon !

Et l'intérieur nous surprend par son modernisme très pop art tout en rouge et blanc. On a presque l'impression de visiter un driving de la route 66 aux États Unis et on s'attend presque à voir débarquer toute une ribambelle de personnages que l'on ne voit qu'au cinéma. Une décoration des plus spectaculaire et réussies pour cette habitation moderne venant contrebalancer le côte très froid et industriel de la structure en elle-même.