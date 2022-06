Une façade plutôt trompeuse !!

Venant magnifiquement orner ce superbe sol carrelé de pierre naturelle, le motif à cabochons noirs insuffle une réelle majesté à la pièce. On apprécie tout spécialement la palette de couleur choisie qui fait se rencontrer un noir intense et profond, un rouge brique très tendance et un blanc opalin et lumineux.

L'ensemble chromatique est nuancé par des touches de doré provenant des différents éléments métalliques et apportant un raffinement luxueux au reste. Les styles modernes et classique se mélangent et se marient parfaitement pour donner naissance à cet équilibre inédit et fort réussi.