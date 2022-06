4 types de chemins de jardins

Et pourquoi ne pas opter pour une allée composée de piquets d’ardoise qui conférera une touche de rusticité et d'authenticité à votre jardin.

Et quelle jolie façon d'accueillir le visiteur en faisant se prolonger le chemin d'ardoise jusqu'à la porte d’entrée de votre maison insufflant ainsi un air de campagne champêtre à toute la propriété. On craque littéralement pour la superbe teinte sombre et naturelle de ce matériau à la couleur changeante.

L'intelligent ensuite serait de faire coïncider le style de votre chemin de jardin avec le thème de votre terrasse pour créer un paysage de tout beauté qui vous ressemble.