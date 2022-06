6 idées Toutes Simples pour un Intérieur RUSTIQUE!

Les intérieurs chaleureux que le style rustique peut proposer sont toujours très réussis car ils savent utiliser des agencements modernes tout en gardant l'âme et l'histoire des bâtiments et du vieux mobilier. Nous voyons de plus en plus des mélanges de styles comme le mariage du rustique et du moderne. Les éléments qui permettent d'allier ces deux aspects se trouvent à la fois dans le mobilier, l'architecture et la décoration. Ce qui est intéressant avec ce mélange des genres de plus en plus tendance, c'est la possibilité de transformer son intérieur : un intérieur rustique peut bénéficier d'un réagencement et d'une déco moderne, et un intérieur moderne peut se rendre plus chaleureux en recevant des éléments rustiques.

Nous nous concentrons ici sur différentes façons de rendre un intérieur un peu plus rustique. Voici donc 6 astuces qui vous donneront des idées !