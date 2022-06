EXCLU : une péniche, au fil de l'eau sur le Canal du Midi !

Vivre au fil de l’eau sur le Canal du Midi et contempler les berges depuis les hublots devient chose possible grâce à cette réalisation extraordinaire de l’agence toulousaine ID SPACE. Initialement construite en 1938 , et alors conçue comme un camion-citerne selon les dimensions de la Royal Canal du Midi pour la navigation entre Bordeaux et Sète , cette péniche a ensuite été transformée en une salle d’exposition de luxe pour le prestigieux groupe cosmétique L’Occitane en Provence dans les années 80. C'est ensuite qu'elle est devenue une péniche hôtel-restaurant gastronomique de luxe renommée Savannah par son nouveau propriétaire Adrien en 2014. Jetons-nous à l’eau et commençons la visite !