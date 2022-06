Grand Retour du style Classique !

Que l'on aime ou que l'on déteste, une chose est sûre, le style de décoration classique ne laisse pas indifférent ! Après avoir connu ses heures de gloire aux temps des empires et des folies des plus fortunés, ce style assez structuré voir strict a peu à peu disparu de nos intérieurs au profit de courbes plus douces et contemporaines, ou de coupes et de lignes plus asymétriques et conceptuelles.

Effectuant un grand retour en force dans les dernières collections, tant pour les revêtements que pour le mobilier, il est temps pour nous de consacrer un article à la décoration de style classique et aux manières d'amener par touche ce style au cœur de nos intérieurs.

Allons ensemble revisiter les Grands Classiques !