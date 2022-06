Une villa en Corse pour un couple d'artistes

Située sur l'île de Corse, dans le village de Cargèse, nous découvrons cette villa incroyable. Conçue à la demande d'un couple d'artistes et jouissant d'un emplacement privilégié en bord de mer, la construction de la villa elle-même en fait une véritable œuvre d'art.

Au sud-est de la Côte d'Azur, à l'ouest de la Toscane et au nord de la Sardaigne, l'île méditerranéenne était nommée Kallístê par les Grecs durant l'Antiquité, un joli nom signifiant la plus belle . Son appellation actuelle d'île de Beauté est des plus aisés à comprendre : un littoral de montagne verte et de sable flottant sur les eaux claires de la Méditerranée. La ville de Cargèse, fondée par des immigrants grecs en 1676, conserve des traditions très particulières en raison de son histoire et c'est ici que l'architecte Paul Franceschi a su établir un dialogue entre cette nouvelle construction et le paysage serein.