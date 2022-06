Avant & Après : une maison victorienne au bord de la mer !

Wow ! Alors là on en prend plein les yeux ! Le sauna c'est un peu l'apothéose du luxe me direz-vous. Eh bien oui, en effet, c'est en toute logique que cette somptueuse demeure en cache un ! Les bienfaits du sauna sont connus de tout un chacun et c'est avec jalousie que nous vous présentons cette superbe réalisation. Le contraste entre les deux pièces est des plus intéressants également : bois et chaleur s'opposent à béton et mosaïques. Pourquoi pas ! Notez que le blanc les marie une fois de plus. La lumière aussi, depuis cette immense ouverture zénithale au-dessus de nos têtes !