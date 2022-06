Fabriquez du Verre Coloré Vous-Même!!

Vous vous devez désormais de façonner le verre fondu. Cela peut être fait de différentes manières :

- On peut verser le verre fondu dans un moule et le laisser refroidir. Cette méthode était utilisée par les Égyptiens et c'est également la manière dont de nombreux verres optiques sont fabriqués aujourd'hui.

- On peut mettre une grande quantité de verre fondu sur l'extrémité d'un tube creux. Ensuite on souffle dans le tube en tournant ce dernier. Le verre est façonné grâce à l'air qui entre dans le tube, par la gravité qui tire sur le verre fondu et par les différents outils utilisés par le souffleur de verre pour travailler le verre fondu.

- On peut verser le verre fondu dans un bain d'étain fondu qui va le porter, puis on projette du nitrogène pressurisé pour le façonner et le polir. Le verre ainsi obtenu est appelé verre flotté et c'est la technique utilisée pour la fabrication des vitres en verres depuis les années 1950.

