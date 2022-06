Oasis de bien-être en Cévennes !

En ouvrant la porte de cette chambre le matin, c'est sur une large terrasse en bois de cèdre que vos yeux finiront de s'ouvrir en douceur.

La pièce est des plus spacieuses et lumineuses, et au sol on retrouve ces superbes carreaux d’origine en terres cuites et traitées aux huiles dures.

Une mezzanine en bois de Douglas et de pin des Landes, qui a été construite directement par les propriétaires, surplombe l'espace de cette somptueuse chambre de rez-de-jardin pour le plus grand plaisir et confort des occupants.