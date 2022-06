Petit budget, grand effet

Il est facile de décorer sa maison de façon unique, élégante et cool quand l’argent n’est pas un obstacle. Les pièces de créateurs sont accessibles, on peut engager un architecte d’intérieur et un designer. Mais lorsque notre budget est réduit, les options sont limitées et l’on se trouve bien souvent contraints de se fournir dans des grands magasins de meubles. Faux ! Nous vous présentons quelques idées simples mais efficaces pour agrémenter votre appartement même avec un budget restreint.