Idées pour petites salles de bains

Les conseils et bonnes idées pour embellir sa salle de bains et en faire un véritable oasis de bien-être ne manquent pas. Cependant, cela n’est pas si facile quand on dispose d’un espace réduit. Nous relevons aujourd’hui ce challenge et vous présentons quelques trucs et astuces pour transformer votre petite salle de bains en spa chic. Faites les choses en grand même avec de petits espaces !