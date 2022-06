Conseils pour un barbecue parfait

Il est bien sûr possible de disposer des couvertures et de faire asseoir vos invités dessus, mais cela ressemble plus à un pique-nique. Si vous invitez des amis chez vous pour un barbecue, il convient d’en faire un peu plus – surtout que couper de la viande sur ses genoux peut s’avérer plus difficile qu’il n’en a l’air. Une grande table avec suffisamment de sièges est donc indispensable. Pas besoin de sortir la vaisselle de vos aïeux pour l’occasion, mais ça ne signifie pas qu’il faille opter pour des assiettes jetables non plus. Une table joliement décorée est un élément essentiel pour une journée réussie.