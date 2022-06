Madame est servie !

Dans ce logement citadin doté à la base d’espaces sombres et mal agencés qui n’offraient pas beaucoup de confort à ses occupants, une somptueuse métamorphose est sur le point de changer la donne. Le projet ambitieux a pour but d’ouvrir l’espace entre les différentes pièces afin d’apporter de la clarté et plus de fluidité à l’habitation. Ces bouleversements ont aussi permis de redistribuer entièrement la zone cuisine et du salon et salle à manger.

La salle de bain a été également rénovée et redécorée dans un style plus actuel et frais, de toute beauté ! Et clou du spectacle : un superbe dressing moderne a même pu être créé ! Nous avons le plaisir de présenter ce stupéfiant projet conçu et mené de main de maître par les experts de chez Les cuisines d’Arno.

C'est au tour de la cuisine, du salon et de la salle à manger de nous surprendre !