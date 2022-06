Aux portes de la Méditerranée !

Un intérieur de style marocain nous accueille. Il est aisé de décoder la palette de couleurs utilisée : le bleu du ciel et de la mer pour les mosaïques au sol, le jaune du soleil et l'orange pour les parois murales et sièges, le pourpre et le rose du coucher du soleil pour les éléments décoratifs de plus petite taille telle que les coussins, sont les couleurs principales de la décoration marocaine.