Une Maison au SECRET Bien Caché!!

Nous avons à l'intérieur de cette maison une décoration et un agencement bien particuliers. La première chose qui nous interpelle est bien évidemment l'omniprésence du bois qui confère à cet intérieur une chaleur et un confort de vie sans égaux ! Le bois est présent des murs au plafond, et même dans le mobilier.

A première vue, ce petit espace sert d'atelier et de transition entre plusieurs parties de la maison. Ici aussi, une fenêtre apporte de la lumière naturelle qui entre à droite de la pièce. Côté mobilier et décoration, nous avons un ensemble décoratif volontairement très brut qui insiste sur l'aspect naturel de cette maison.

On peut d'ici apercevoir une ouverture au fond qui donne sur une chambre, elle aussi très brut. Notez le mur du fond de la chambre, entièrement laissé au naturel. Dans cet environnement chaleureux entièrement recouvert de bois, les couleurs ont été intégrées dans le mobilier afin d'apporter un peu plus de vie à cet intérieur. Le lit est donc recouvert d'une couverture multicolore, et la séparation entre la chambre et la pièce en premier plan est assurée par un simple voile, qui permet à l'air de circuler plus facilement qu'à travers une porte classique. Les lampes utilisées pour illuminer la pièce apportent une lumière suffisante et plutôt chaleureuse. Leu design est minimaliste et convient parfaitement à l'ambiance artistique de la maison.

