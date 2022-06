Transformer son Grenier en Salle de Lecture!!

Froid, humide, poussiéreux, mal isolé… C'est souvent l'idée qu'on se fait d'un grenier. Et quel dommage ! Car cette pièce située sous les combles totalise généralement un nombre de mètres carrés non négligeable ! Alors à défaut d'en faire une pièce à vivre comme c'est par exemple le cas ici avec cette rénovation exceptionnelle, pourquoi ne pas en faire une pièce commune ?Comme un espace pour faire du sport, une salle de jeu, et pour les amoureux des livres, pourquoi pas une salle de lecture ?

En effet, il s'agit de la pièce de la maison qui correspond le mieux aux âmes solitaires et rêveuses, à ceux qui ont le spleen et ont besoin de s'isoler dans une bulle pour dévorer un bon livre. Homify vous donne aujourd'hui six conseils pour transformer votre grenier en une salle de lecture cosy !