Les 4 Saisons du JARDIN!!

L'automne est le temps des bulbes. Dans les magasins de jardinage et de fleurs on en trouve de nombreuses variantes. Ainsi, le jardin au printemps peut se réveiller et d'éveiller l'âme avec les premières floraisons colorées. Vous devez choisir une sélection mixte de perce-neige, crocus, jonquilles et tulipes. Les oignons sont placés avant le gel dans le sol et suffisamment arrosées. C'est avec les premiers rayons de l'année que les premiers perce-neige poussent hors du sol et cela sera remplacé à Pâques par des tulipes et narcisses. Les bulbes de fleurs vivaces peuvent être plantées en petits groupes, de sorte qu'ils que leurs fleurs colorées attirent le regard et égaie le jardin. Pour re-préparer votre jardin au printemps, vous pouvez bénéficier de l'aide d'un des experts de jardin homify.

