L'INCROYABLE Modernisation d'une Maison des années 30!!

Voilà à quoi ressemble le grenier aujourd'hui ! Vous vous rappelez la lucarne de verre sur le toit vue de la rue à l'extérieur ? Après une transformation impressionnante, le grenier est passé d'un simple 3ème étage à une zone de relaxation à la mode : toujours plus de verre pour la lumière naturelle (et la vue), un sofa très moelleux pour se relaxer, ainsi qu'une combinaison de couleurs neutres pour accentuer le caractère moderne et lisse de la pièce.

Le grenier a reçu un nouveau revêtement de sol pendant la première phase de reconstruction et une salle de bains pour les invités a été aussi ajoutée. Quand le temps était venu pour la deuxième rénovation, l'idée était de faire un rappel avec les étages inférieurs en terme de style, de couleur et d'ambiance. Le résultat est une zone de salon tranquille utilisant entièrement le volume du toit et du grenier, parfait pour jouir d’un café le matin en observant le levé du soleil.