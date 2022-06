BOULEVERSEMENT Exceptionnel dans 52 m²!!

Oui. L'état de cet appartement de 52 m² était si dramatique qu'après transformation le lieu ne semble plus le même.

L'appartement concerné et qui a connu cette transformation est à l'intérieur d'un bâtiment qui a été construit dans les années 50. Rien n'a été fait pour garder l'appartement en bon état. Voilà pourquoi, e les revêtements et les murs étaient en très mauvais état, très sales, mais surtout la décoration s'axait sur des matériaux sombres et obsolètes. Vendre cet appartement était une mission impossible.

La métamorphose vient de la main de l'étude polonaise Better Home, une équipe principalement portée sur des projets de Home Staging.

Regardons ensemble, étape par étape ce changement incroyable…