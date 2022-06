L'Incroyable Maison Tetris!!

La superficie totale de la maison Tetris est de 280 mètres carrés. Elle a été entièrement conçue pour combiner les exigences de l'investisseur et les possibilités d’une construction originale. La maison est divisée en sections ou blocs, fonctionnels et publics. Le processus de conception repose en partie sur l'imbrication parfaite des blocs les uns aux autres et la correction de leur orientation. En fin de compte la maison a pris des formes géométriques semblables à des blocs de Tetris, alors même que son architecture est très simple et minimaliste. La maison est riche de nombreux grands espaces vitrées et de fenêtres: le bâtiment s’ouvre à l'ouest, et en partie aussi au nord, tandis que les flux de lumière viennent du sud.