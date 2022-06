7 idées pour aménager une petite cour ou terrasse

La fermeture d'une cour est souvent la même que pour la maison, elle doit donc être efficace comme un obstacle, mais avoir une belle apparence, et pour les petits espaces, il est préférable qu'elle soit de conception et de matériaux simples. Rappelez-vous que plus les murs qui délimitent l'espace sont hauts et larges, plus celui ci semblera petit.

Voyez ici comme le bois est efficace : de belle apparence, et d'une résistance simple et efficace, que demander de plus?