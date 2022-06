Du bois, du verre et de l'écolo dans le Gard !

Une fois n'est pas coutume, c'est dans le Gard que nous nous rendons aujourd'hui afin de vous y faire découvrir cette superbe réalisation signée de main de maître par notre expert, José Marcos Architecteur. Sensible au respect de l’environnement et au bien être, il est spécialisé dans la construction durable et la rénovation énergétique. En effet, outre son charme certain, la caractéristique majeure de cette bâtisse réside dans le fait qu'elle fut la première maison BBC Effinergie du Gard !

Découvrons sans plus attendre les détails de ce superbe projet et les raisons pour lesquelles cette construction peut se targuer de cette appellation !