Six créations inspirées de l’Art Déco

Les Arts Décoratifs, plus connus sous le diminutif d’Art Déco, ont eu leur heure de gloire dans les années 1920. Les meubles de cette époque, mais aussi les miroirs, les ornements, les lampes sont devenues de vrais bijoux à la grande valeur esthétique.

La mouvement Art Déco a donc vu le jour dans les années 20 à Paris, où il est alors synonyme de glamour, d’élégance et de beauté, reflet d’une société décadente et élitiste. Aujourd’hui, près d’un siècle après sa création, l’Art Déco est toujours à la mode et on ressent encore son immense influence sur de nombreux designs. Nous vous présentons six créations s’inspirant et rendant hommage à ce mouvement.