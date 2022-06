Mode d'emploi : création d'un petit studio !

C'est de l'aile gauche de la maison dont il s'agit. Cette dernière servait de dressing et de chambre d'amis. L'objectif était d'en faire une structure indépendante avec cuisine, toilettes et chambre. Ce cliché nous donne un aperçu des travaux alors qu'ils étaient en cours. L'espace sous l'escalier est déjà utilisé et optimisé avec ces étagères de rangement. Des indices sont là pour nous donner une idée de ce qui va suivre : le squelette d'un meuble ou encore un evier en inox contre le mur.. Mettons fin au suspense et découvrons ce qu'est devenu cet espace exigue !