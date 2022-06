Une Villa des plus SUPRENANTES!!

Au nord sont réparties les pièces nécessitant peu de lumière naturelle telles que le garage, peu de fenêtre sont installées, on favorisera l'entrée du soleil, de sa chaleur et de sa luminosité par de grandes baies vitrées placée côté sud. Un agencement astucieux qui mise sur l'utilisation des ressources naturelles pour le plus grand confort des habitants et de véritables économies !

En effet le choix d'une ossature bois est le choix de l'esthétisme naturel et du matériau écolo ! Le bois étant un isolant naturel performant, mais cette construction va également comprendre un isolant thermique qui s'insère entre les panneaux de parements intérieurs et extérieurs. Elle constitue donc, surtout agrémentée de grandes baies vitrées, un véritable coffre de chaleur !

L’ossature bois offre une rapidité et une commodité de construction inégalable, car ses éléments sont préparés en amont de la construction, elle offre aussi l’avantage de créer des espaces dotés de grandes ouvertures, et donc des espaces plus libres.