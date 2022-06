Comment éviter les Cambriolages en 5 astuces ?

La période des vacances est l'occasion tant attendue de se vider la tête et de se couper des soucis du quotidien et de la routine abrutissante du boulot. Tout est bon pour passer un bon moment en famille, entre amis, en couple ou bien seul avec soi-même ! Pour la plupart d'entre vous, vous allez vous absenter de votre domicile pendant une partie de l'été et laisser votre propriété sans surveillance. Il serait vraiment dommage de devoir écourter votre période de détente ou que vos vacances soient carrément gâchées par de petits malfrats entrés par effraction chez vous !

C'est pourquoi nous vous avons concocté cet article détaillant les trucs et les conseils utiles pour vous permettre de limiter au maximum les risques de cambriolage de votre habitation.

En avant pour des petits réflexes qui sauveront peut-être vos vacances !