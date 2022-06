Jardin salon en Angleterre

Et c’est lorsque la nuit tombe que le jardin-galerie est le plus beau. Les installations aquatiques s’illuminent, les lustres se parent de couleurs rouges pour un résultat atmosphérique, les bougies apportent une ambiance romantique. Clou du spectacle : les différentes lumières jouent et se reflètent dans les miroirs situés sur la haie, pour donner à la scène encore plus de profondeur.