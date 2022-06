Un Espace se réinvente entièrement !

Dessinant un magnifique triangle rectangle ce sont l'arbalétrier, le poinçon et la moitié de l'entrait de la charpente qui sont mis en valeur sur ce cliché. Délimitant l'espace entre la pièce à vivre et cette cuisine super équipée, c'est sans conteste la star des lieux ! Parquet stratifié et revêtement carrelage cohabitent également parfaitement et marquent leur territoire par le prolongement de ce bar illuminé par un superbe luminaire en filaments de verre. Chapeau !