La Fantastique Rénovation d'une Maison Centenaire !!

Lumineuse et toute blanche, la cuisine étincelle littéralement de luxe et de modernité ! Les lignes comme les matériaux ont été travaillés et épurés à l’extrême pour ne laisser que l'essentiel. D'une pureté absolue, les surfaces des meubles et les revêtements des différentes parois invite la perfection à table dans cette cuisine entièrement refaite à neuf.

Une majesté et un raffinement incroyables émanent de l'espace nouvellement réagencé et on apprécie particulièrement les touches de couleurs apportées par les tableaux assurant la décoration murale.