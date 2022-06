5 idées déco ! Les boules s'invitent chez vous !

Parfaite, entière ou encore symbole du mouvement, la sphère et le cercle, son complice, nous accompagnent dans notre quotidien. En effet, panneaux de signalisation, Soleil et autres ballons de football font partie de notre vie de tous les jours et on ne les remarque presque plus ! C'est pourquoi nous avons décidé de vous faire part de quelques créations signées experts made in homify qui, nous l'espérons, saurons vous inspirer afin d'inviter cette forme dans votre déco !