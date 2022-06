5 idées de terrasses à thèmes !

Sous le soleil qui chante hé hiii ! Ok, on s'emporte un peu mais c'est vendredi et il est 15 heures ! Encore quelques heures et vous pourrez siroter un cocktail sur votre terrasse ! C'est sur Amadera, une boutique en ligne spécialiste du Mexique que vous trouverez de l'inspiration pour une déco 100% soleil, tequila et sombrero ! Rien n'est laissé au hasard sur ce cliché et la mise en scène est parfaite : cactus, voile d'ombrage, salon de jardin en bois tressé et assises mêlant cuir et teintes chaudes ! C'est néanmoins ce superbe brasero mexicain qui attire toute notre attention : il est à la fois un barbecue, un four à pizza et cheminée de jardin ! Amadera affiche une éthique équitable, en travaillant directement et sans intermédiaire avec les artisans mexicains.