Comment Passer l'Hiver au Coin du Feu?

Vous avez juste envie de moments de douceurs et de complicité au coin du feu, avec votre amour, un ami ou un proche ? Une cheminée traditionnelle fera l’affaire ! Nos experts de Villa Riviera vous offre là une décoration mêlant les styles : un peu colonial, un peu asiatique, un peu rural. Le bois et le blanc et au centre la douce lumière du feu. Sur la cheminée, des décorations de Noël et des bougies augmenteront encore plus le caractère confortable ou « cosy » comme le disent si bien les anglais. Vous aimerez sûrement ces deux fauteuils en vis-à-vis pour passer des soirées à discuter jusqu’au levé du jour!