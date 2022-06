Cure de Jouvence pour ce Studio à Paris.!!

Présentation aujourd'hui d'une petite pépite ! La rénovation complète et inespérée d'un petit studio de 20m2 inhabité depuis plus de 25 ans ! Les architectes Cortot et Drici Architecture Intérieure ont réussi avec brio à créer un studio ne possédant à l'origine qu'un évier en guise de commodités en habitation moderne et confortable disposant d'une cuisine, d'un séjour/chambre et d'une salle de douche. Découvrons en images la métamorphose de ce studio.