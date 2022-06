Une maison familiale à l'intérieur hallucinant !

Cette photo propose une vue complète de l’ancienne étable et de sa maçonnerie en pierres d’origine qui a été restaurée avec le plus grand savoir-faire. On peut également observer que l’ensemble des portes et fenêtres a été remplacé par de nouveaux modèles peints dans une tonalité vert claire afin d’apporter une touche à la fois complémentaire et contraste avec l’environnement extérieur. La restauration rend respectueusement hommage à l’histoire et au style du bâtiment et de son environnement. C’est pourquoi cette rénovation a été nommée en 2015 dans la catégorie Meilleure Transformation (Best Conversion) aux LABC Building Excellence Awards et aux Wigan Design Awards.