Une métamorphose des plus invraisemblables !

Grâce à la suppression des toilettes qui trônaient étrangement dans l’entrée, un passage vers le garage a pu être créé et permettre la mise en place d’un nouveau mobilier et d'une décoration plus contemporaine.

Afin de séparer les espaces entre eux mais sans les cloisonner et perdre en luminosité, un système de parois ajourée nommé claustra rend visiblement plus spacieuse la pièce et ses différents recoins. Cette solution s’avère beaucoup facile d'entretien que l'installation de verrières intérieures dont on doit nettoyer les vitres…