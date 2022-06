Des maisons accessibles à toutes les bourses!

Vous avez envie de changer de maison mais vous pensez que vos finances ne vous le permettent pas ? Pour un coût inférieur à ce que vous imaginez, vous pouvez acquérir un nouveau domicile. Les prototypes de maison que nous présentons aujourd’hui ont été créés par l’entreprise espagnole Cube, basée en Galice. Avec plus de 40 professionnels du secteur de la construction, cette entreprise nous offre une gamme de maisons modulaires pour toute la famille, avec beaucoup d’espace et toutes les commodités pour moins de 69.000 euro ! Il est possible de choisir entre deux catégories, Cube ou Cube Basic, et entre différents modèles selon nos besoins et nos préférences. Et, une fois choisie la maison, comment la meublons-nous ? Cube Deco fabrique aussi des meubles qu’elle commercialise ! Ce sont des produits durables et responsables environnementalement. Ils sont en outre fabriqués de manière artisanale.

Et maintenant, les détails !