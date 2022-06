En bois, écologique, préfabriquée: repensons l'architecture!

A Beniarrés, dans la région d’Alicante, une petite maison revendique à elle seule une autre façon de concevoir l’architecture et de construire. Une surface de cinquante-et-un mètres carrés sur un seul niveau et l’utilisation du bois comme matériau principal ont permis qu’en seulement dix jours et sans usage de machinerie spéciale – ni grue, ni excavateur – deux ouvriers ont réussi à réaliser ce prototype d’habitation préfabriquée et durable. La légèreté et la simplicité de son système de construction sont le fruit d’un design ingénieux, d’une fabrication méticuleuse en atelier et d’un assemblage maîtrisé, le tout coordonné par DMP Arquitectura.

Ces caractéristiques, associées à sa qualité écologique, font de cette maison de bois un ouvrage particulièrement intéressant pour répondre à nos besoins et aspirations actuels et futurs.