Quel type de sols pour ma terrasse ?

Il existe un choix large de revêtements au sol pour terrasse. Bien évidemment, le bois et la pierre comptent parmi les revêtements les plus prisés et appréciés. Avant d'aménager sa terrasse, il faut se poser les bonnes questions. Avant toute chose, il faut cela va sans dire évaluer sa surface et son coût pour ainsi le type de matériau convenant. Ainsi, découvrez les réalisations de nos experts français et inspirez-vous afin de réaliser la terrasse de vos rêves.