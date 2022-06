GROS coup de balai en cuisine !

Via architecte d'intérieur

Via architecte d'intérieur

Permettant aux visiteurs de s’asseoir autour de l’îlot pendant que l'on est en train de préparer le repas, la nouvelle disposition donne naissance à un espace beaucoup plus convivial et doté de plus de fonctionnalités.

S'imposant que le Must de toutes cuisines contemporaines, l'implantation d'un îlot central permet à l'espace de gagner en dynamisme et d'articuler les mouvements et la circulation spatiale