Comment intégrer un espace bureau dans une petite pièce ?

Quelle que soit votre activité professionnelle, vous aurez un jour ou l'autre besoin d'un espace dédié à la lecture, au travail, ou au moins servant à stocker vos papiers et vous détendre devant l'ordinateur. Si vous n'avez pas trop de place, cet espace n'a pas besoin d'une pièce entière. Il peut tout à fait être créé dans une pièce existante en la réorganisant et en intégrant un coin bureau. En plus de donner un coup de jeune à votre espace, ce coin bureau vous sera extrêmement pratique ! Que ce soit dans un salon ou dans la pièce de vie d'un petit appartement, vous pouvez facilement agencer un coin bureau discret sans perdre trop de place.

Cette pièce représente l'idéal de tout bureau : un coin détente sur la droite avec ce canapé de style scandinave, de l'espace au milieu de la pièce, et surtout un joli bureau qui s'étend sur une bonne partie du mur de gauche. Cependant, on ne peut pas tout avoir une telle pièce dédiée à la relaxation et au travail. Nous allons donc reprendre les éléments de ce bureau afin de les intégrer dans des pièces et des espaces de taille plus restreintes.