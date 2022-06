Un Magnifique Appart de 44m² dans le Marais à Paris.!!

Oui en effet, la transformation est radicale ! Le contraste pour commencer. Nous faisions références aux zelliges plus haut, voyez de quelle manière Aurélie Rubin-Chabrier a su les intégrer à cette superbe salle de bain. Le duo bois sous toutes ses formes et dans toutes ses couleurs se marie à la perfection avec le crème des tesselles et le blanc immaculé du revêtement mural. La vasque rectangulaire déposée sur ce meuble qui semble avoir été confectionné sur mesure donne classe et élégance à l'ensemble. Du point de vue de l'optimisation de l'espace le moins que l'on puisse dire c'est que notre experte nous donne une leçon de style !