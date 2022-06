Une reconversion réussie !

Baignant dans la lumière, l'espace au rez-de-chaussée en double hauteur est plus que spacieux. Bien qu'interconnectées, les différents espaces ont été délimités. Un superbe escalier demi-tournant à claire voie fait la liaison entre les deux niveaux. Son style épuré et son design emprunt de transparence lui permettent de se fondre dans le décor et de ne perturber en aucun cas ce dernier.