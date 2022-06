5 idées de chambres pour les petites filles !

C'est séduits par l'originalité de la démarche artistique et poétique de cette superbe création signée Déambulons, artistes et artisans à Lyon, que nous avons décidé de commencer ce livre d'idées. Les courbes dessinées par les tiges de bambou et les entrelacs forment une bulle protectrice, un véritable cocon..! On peut s'y détendre, y rêver, lire ou encore s'imaginer capitaine d'un vaisseau spatial. L'imagination est fertile. Ajoutez-y coussins, guirlandes dans les airs et Jules Verne et le tour est joué !