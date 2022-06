5 idées de chambres pour les garçons !

Difficile de faire mieux en termes de références au voyage ! Signée At Ome, cette réalisation nous en bouche un coin de part l'omniprésences des rappels faits à l'esprit aventurier de l'heureux propriétaire des lieux ! Des étoiles pleins la couette et le coussin, destinations fléchées au dessus de la tête et bureau do it yourself fait de caisses de rangement en bois qui ne sont pas sans rappeler les malles ou valises des passagers d'un paquebot ! Mention toute spéciale pour ce tableau noir sur la gauche qui permet de laisser libre-cours à son imagination : un élément qui se devrait d'être obligatoire dans une chambre d'enfant ! Bravo !