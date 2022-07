10 petites maisons avec de beaux murs colorés

Avez-vous déjà envisagé de rendre votre maison plus design à travers les différentes couleurs de la décoration intérieure ? Dans cette nouvelle édition de homify, nous considérons que des tonalités vives et attrayantes peuvent avoir un effet majeur sur le décor intérieur de la maison. Certaines couleurs ont une manière particulière d'affecter le corps, l'esprit et l'âme, car la combinaison des contrastes et des teintes peuvent créer un environnement serein et/ou étouffant, selon l'usage que vous en faites. C'est pour cette raison que nous vous invitons à parcourir les réalisations de nos designers, en dessous, pour éviter de faire des choix qui peuvent produire le contraire de ce que vous recherchez dans votre espace de vie.