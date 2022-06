Comment Utiliser les Couleurs pour Insuffler du Style?!

Pour une belle décoration, le choix et l'usage des couleurs est peut-être encore plus important que le choix du mobilier. Essentielles à la composition de la pièce et à la création d'une atmosphère, les couleurs sont nos meilleures alliées, à condition de savoir les utiliser avec science et discernement.

Quelques principes simples nous permettront heureusement d'y voir plus clair, afin de créer une décoration qui nous correspond tout en étant pleine de style et dans l'air du temps. Une règle d'or: limiter la palette et la choisir avec soin! A partir de ce principe de base, voici une petite sélection d'idées sur la manière et l'art de sélectionner nos teintes.