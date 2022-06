8 meubles Ikea qui vous permettront de faire de précieuses économies

Voici un véritable must pour la décoration de toute la maison ! Ce superbe tapis à motifs avec ses 200 cm de longueur sur 200 mètres de largeur apportera design et originalité à vos espaces et est également très facile à nettoyer. Les coussins, 40 centimètres sur 65, disposent de taies qui peuvent être retirées pour un lavage toujours plus commode.

Ces articles à prix compétitifs vont de paire et embelliront sans l'ombre d'un doute votre salon comme votre chambre !