Une maison à 45.000€ construite en moins de 1 mois

De plus en plus de gens penchent pour des solutions alternatives afin d'avoir accès à la propriété. Dans un contexte de crise économique, peu d'entre nous peuvent encore se permettre d'acheter une maison classique. C'est pourquoi de nombreux architectes planchent sur des projets de maisons préfabriquées à des prix vraiment raisonnables et aux design de plus en plus élaborés.

Tiny house et maisons en kit ont définitivement la cote en 2017 et cela ne nous a pas échappé. A homify nous avons décidément eu le coup de coeur pour Kubu, une charmante maison préfabriquée pensée par les architectes allemands de THULE BLOCKHAUS.

On vous fait visiter sans plus attendre cette adorable maison dont le prix ne s'élève pas au dessus de 45.000 euros et dont la construction s'effectue en deux à six semaines… Êtes-vous prêts à emménager dans un mois ?