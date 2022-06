Créer un étang dans votre Jardin!

Pour pousser l'idée encore plus loin, il est possible d'aménager une piscine naturelle, comme celle présentée ci-contre. Un projet hybride et biodynamique entre la piscine et l'étang, à réserver aux plus ambitieux et aux bourses les plus fournies!

